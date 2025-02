LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief nach Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Der Baukonzern habe mit seinem operativen Nettogewinn 2024 die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für 2025 impliziere zudem ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie von bis zu 17 Prozent im Jahresvergleich, was ebenfalls deutlich über dem Konsens liege./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 14:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 14:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.