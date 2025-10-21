International Consolidated Airlines Aktie

4,55EUR 0,00EUR -0,09%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

21.10.2025 07:56:46

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

