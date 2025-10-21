Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 460,60EUR
|-1,60EUR
|-0,11%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
21.10.2025 07:07:22
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Für den Zahlungsabwickler sei es trotz des starken US-Kartengeschäfts ein Übergangsquartal gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 450,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 451,20 €
|
Abst. Kursziel*:
68,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 460,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,74%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse