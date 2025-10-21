MTU Aero Engines Aktie
|382,90EUR
|16,70EUR
|4,56%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen des US-Konzerns RTX auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein ermutigendes Fazit von den Resultaten. RTX habe im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney solide abgeschnitten. Sie erwähnte, dass Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an denen auch MTU beteiligt ist, deutlich positiver ausgefallen seien als befürchtet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
378,70 €
|
Abst. Kursziel*:
24,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
382,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 470 Euro (dpa-AFX)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für MTU auf 450 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|16:45
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|16:45
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|16:45
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|382,80
|4,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:02
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:37
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:18
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|11:19
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:16
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:00
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09:47
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:39
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:57
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:57
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:12
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:10
|Oracle Buy
|UBS AG
|07:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:56
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|06:30
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|06:29
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|06:28
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|20.10.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research