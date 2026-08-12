Hypoport Aktie
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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
153,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84,00 €
|
Abst. Kursziel*:
82,14%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
84,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,14%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
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