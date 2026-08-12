TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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12.08.2026 09:52:28

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Diese seien ordentlich ausgefallen, schrieb Karan Puri in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die für die Sommersaison gebuchten Umsätze hätten sich moderat verbessert. In den vergangenen vier Wochen hätten die Buchungen kräftiger zugelegt, viele Reisende buchten kurzfristiger vor der Abreise./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7,72 € 		Abst. Kursziel*:
61,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
7,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,22%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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