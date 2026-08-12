Jungheinrich Aktie

25,02EUR 0,04EUR 0,16%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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12.08.2026 10:57:20

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die detaillierten Zahlen des Gabelstapler-Herstellers zum zweiten Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Highlight des Quartalsberichts sei der gestiegene Auftragseingang in den Sparten Industrial Trucks & Services sowie Automation & Warehouse Equipment gewesen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,24 € 		Abst. Kursziel*:
46,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,88%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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