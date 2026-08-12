Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die detaillierten Zahlen des Gabelstapler-Herstellers zum zweiten Quartal hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Highlight des Quartalsberichts sei der gestiegene Auftragseingang in den Sparten Industrial Trucks & Services sowie Automation & Warehouse Equipment gewesen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
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Unternehmen:
Jungheinrich AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
37,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
25,24 €
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Abst. Kursziel*:
46,59%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
25,02 €
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Abst. Kursziel aktuell:
47,88%
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Analyst Name::
Lasse Stueben
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KGV*:
-
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