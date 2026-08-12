TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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12.08.2026 11:18:02

TUI Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns seien etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow liege klar unter der Konsensschätzung./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,72 € 		Abst. Kursziel*:
24,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,27%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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