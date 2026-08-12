TUI Aktie
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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns seien etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow liege klar unter der Konsensschätzung./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
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Unternehmen:
TUI AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
9,60 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
7,72 €
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Abst. Kursziel*:
24,29%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
7,26 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,27%
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Analyst Name::
Cristian Nedelcu
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KGV*:
-