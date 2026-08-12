ABB Aktie
|89,64EUR
|1,38EUR
|1,56%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
70,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
83,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16,57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
84,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,67%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel SLI liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: SMI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)