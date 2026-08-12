Grand City Properties Aktie
|9,56EUR
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|0,84%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Das operative Geschäft der Immobiliengruppe sei besser gelaufen als angenommen, schrieb Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wohnungsanbieter habe von Mietenwachstum auf vergleichbarer Basis und von einer niedrigen Leerstandsquote profitiert. Ausschüttungen an die Aktionäre sollen wieder aufgenommen werden./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
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Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,60 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9,54 €
|
Abst. Kursziel*:
0,63%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
9,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
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KGV*:
-
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