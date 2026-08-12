Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
56,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
46,82 €
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Abst. Kursziel*:
19,61%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
46,79 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
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Analyst Name::
Graham Doyle
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KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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11.08.26
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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10.08.26
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10.08.26
|DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
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06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
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06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
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06.08.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
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06.08.26
|EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)