NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein Analystenteam um Branchenexperte William Woods untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Auswirkungen durch die Umlenkung des Frachtverkehrs im Roten Meet nach den Beschüssen durch die jemenitischen Huthi-Rebellen. Der Bekleidungskonzern H&M und die Primark-Mutter AB Foods seien innerhalb der Branche hiervon besonders stark betroffen, da sie mit mehr als 80 Prozent von Lieferungen aus Asien abhängig seien. Konkurrent Inditex dagegen beziehe viele seiner Produkte aus Europa und über Luftfracht und sei daher am wenigsten betroffen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 06:05 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.