ING Group Aktie
|28,43EUR
|-0,36EUR
|-1,23%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
30.10.2026 10:13:06
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 34,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Niederländer erhöhten das Tempo im Zuge ihrer Neuaufstellung, schrieb Namita Samtani am Donnerstag anlässlich der Managementaussage zum Renditeziel im Firmen- und Großkundengeschäft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,58 €
|
Abst. Kursziel*:
22,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,11%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.10.26
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|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28,51
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|07:51
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|Jefferies & Company Inc.