ING Group Aktie
|29,74EUR
|-0,63EUR
|-2,07%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der niederländischen Großbank habe sie ihre Prognosen angepasst, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere hauptsächlich die jüngste Entwicklung der Zinsen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
29,40 €
|
Abst. Kursziel*:
12,26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
29,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|19:27
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|19:27
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
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|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|29,73
|-2,11%
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|Jefferies & Company Inc.
|17:19
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|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|11:47
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:46
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Enel Buy
|UBS AG
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:17
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
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|10:43
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|10:34
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|10:33
|GEA Hold
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|DZ BANK
|10:29
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|Deutsche Bank AG
|09:40
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|09:33
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|Deutsche Bank AG
|09:26
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|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
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|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
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|RBC Capital Markets
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|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
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|08:09
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|07:59
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|07.10.26
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|07.10.26
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