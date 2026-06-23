International Consolidated Airlines Aktie
|5,37EUR
|0,00EUR
|0,04%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,80 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
22.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.06.26
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.06.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.06.26