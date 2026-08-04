NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 6 auf 5,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers konstatierte am Montag zwar robuste Aussichten für die Airline-Holding, kappte aber seine Schätzungen aufgrund höherer Treibstoffkosten./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.