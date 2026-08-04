International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
04.08.2026 07:13:06
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 6 auf 5,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers konstatierte am Montag zwar robuste Aussichten für die Airline-Holding, kappte aber seine Schätzungen aufgrund höherer Treibstoffkosten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
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Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
5,01 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
4,34 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Harry J Gowers
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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