International Consolidated Airlines Aktie
|5,08EUR
|0,02EUR
|0,43%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Airline-Holding verliere keine Zeit und habe Maßnahmen ergriffen, um die Erträge zu sichern, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe IAG grundlegende Fortschritte bei den Stückkosten verzeichnet und ein etwas besseres operatives Ergebnis ausgewiesen als erwartet wurde./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,06
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK