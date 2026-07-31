International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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31.07.2026 15:11:35

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 465 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe Geschäftszahlen für das zweite Quartal leicht über den Markterwartungen vorgelegt, gestützt von einer robusten Nachfrage und Kostenkontrolle, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das IAG-Management gehe weiterhin davon aus, dass 2026 rund 60 Prozent der höheren Treibstoffkosten ausgeglichen werden könnten. Die gebuchten Umsätze lägen dabei auf dem Niveau des Vorjahres. Der Experte rechnet nach den Quartalszahlen nicht mit einer Konsens-Anhebung für 2026. Dieser liege beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) über seinen Schätzungen./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4,65 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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