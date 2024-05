FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo von 4 auf 4,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Timo Dums attestierte der italienischen Bank in einer am Montag vorliegenden Studie einen "souveränen Jahresauftakt". Einen Kurseinbruch, den es am Berichtstag wegen nicht erfolgter Zielanhebungen gegeben habe, hält der Experte übertrieben. Schließlich sei eine behutsame Vorgehensweise typisch für Intesa./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2024 / 07:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2024 / 07:55 / MESZ



