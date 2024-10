HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der wichtigste Kunde des Hightech-Unternehmens, der niederländische Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML, habe extrem enttäuschende Auftragszahlen zum dritten Quartal ausgewiesen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da ASML im kommenden Jahr aber immer noch um rund 15 Prozent wachsen dürfte, sollte Jenoptik auch weiterhin ein positives Wachstum bei Halbleiteranwendungen zeigen, wenn auch möglicherweise nicht prozentual zweistellig./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.