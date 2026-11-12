Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine nach der Vorlage der Zweitquartalszahlen des Stahlkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 63,00 Euro wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz unverändert belassen.

Das präsentierte operative Ergebnis (EBITDA) des Konzerns lag mit 351 Mio. Euro weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der Free Cashflow (FCF) aufgrund eines vorübergehenden Anstiegs des Working Capital - bedingt durch logistische Schwierigkeiten - schwächer ausfiel als erwartet, schreibt die Deutsche Bank.

Das voest-Management hat zudem die EBITDA-Prognose für 2026/27 auf den unteren Bereich von 1,6-1,7 Mrd. Euro (zuvor 1,6-1,85 Mrd. Euro) angepasst. Dies spiegelt laut den Experten höhere Energie- und Logistikkosten sowie die Auswirkungen von US-Zöllen wider. Auch wenn die Herausforderungen bereits in den vergangenen Monaten ein zentrales Thema waren, fielen die Belastungen letztlich stärker aus als angenommen. Die Deutsche Bank hat ihre EBITDA-Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029 um 3 - 7 Prozent gesenkt.

Am frühen Donnerstagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 38,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ste/spa

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