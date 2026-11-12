voestalpine Aktie
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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine nach der Vorlage der Zweitquartalszahlen des Stahlkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 63,00 Euro wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz unverändert belassen.
Das präsentierte operative Ergebnis (EBITDA) des Konzerns lag mit 351 Mio. Euro weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der Free Cashflow (FCF) aufgrund eines vorübergehenden Anstiegs des Working Capital - bedingt durch logistische Schwierigkeiten - schwächer ausfiel als erwartet, schreibt die Deutsche Bank.
Das voest-Management hat zudem die EBITDA-Prognose für 2026/27 auf den unteren Bereich von 1,6-1,7 Mrd. Euro (zuvor 1,6-1,85 Mrd. Euro) angepasst. Dies spiegelt laut den Experten höhere Energie- und Logistikkosten sowie die Auswirkungen von US-Zöllen wider. Auch wenn die Herausforderungen bereits in den vergangenen Monaten ein zentrales Thema waren, fielen die Belastungen letztlich stärker aus als angenommen. Die Deutsche Bank hat ihre EBITDA-Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029 um 3 - 7 Prozent gesenkt.
Am frühen Donnerstagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 38,90 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0075 2026-11-12/13:29
|Zusammenfassung: voestalpine AG kaufen
|
Unternehmen:
voestalpine AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
63,00 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
38,90 €
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Abst. Kursziel*:
61,95%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
38,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Bastian Synagowitz
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KGV*:
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