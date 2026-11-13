Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Treffen mit dem Management bei einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Gespräch sei es vor allem um die langfristigen Triebfedern im Bereich Gas Services und den Ausblick für Grid Technologies gegangen, schrieb schrieb Colin Moody am Donnerstag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
126,50 €
|
Abst. Kursziel*:
58,10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
133,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,29%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
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