FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Komponenten für Nutzfahrzeuge expandiere verstärkt in den Bereich Landwirtschaft, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei im Vergleich zum Lkw-Markt weniger starken Schwankungen unterworfen und dürfte folglich zu einer Stabilisierung der Ergebnisse beitragen./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 07:01 / CET



