Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Staplerherstellers und Warenlagerlogistik-Spezialisten für das erste Quartal seien schlimmer als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner Reaktion darauf am Freitag. Er geht davon aus, dass der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr nun um etwa 10 Prozent sinken wird./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,56 €
|
Abst. Kursziel*:
61,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,37%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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24.04.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Jungheinrich auf 46 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
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24.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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24.04.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
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24.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich fallen zweistellig - Jefferies: Marge enttäuscht (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
24.04.26
|ROUNDUP: Streik und Wettbewerbsdruck lasten auf Jungheinrich - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Jungheinrich-Ergebnis bald halbiert - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
24.04.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Quartal 2026: Ergebnis deutlich unter Vorjahr (EQS Group)
Analysen zu Jungheinrich AG
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