arGEN-X Aktie
|771,60EUR
|22,40EUR
|2,99%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Entwicklung von hoher Qualität. Der Gewinn je Aktie sei neben einem besseren Umsatztrend auch gestützt auf die Profitabilität./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
877,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
785,20 €
|
Abst. Kursziel*:
11,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
771,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|760,20
|1,47%
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|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research