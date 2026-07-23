Sartorius vz. Aktie
|221,30EUR
|0,60EUR
|0,27%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
23.07.2026 14:53:44
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
284,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
224,40 €
|
Abst. Kursziel*:
26,56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
221,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,33%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro (dpa-AFX)
|
15:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:39
|AKTIE IM FOKUS: Sartorius nach Quartalsbericht wieder abwärts (dpa-AFX)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius setzt positive Dynamik fort und wächst weiter profitabel (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius maintains positive momentum and continues to grow profitably (EQS Group)
|
22.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|221,90
|0,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research