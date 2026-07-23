NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat nach vorgelegten Quartalszahlen das in US-Dollar lautende Kursziel für Argenx von 1013 auf 1060 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Biotechspezialist habe ein starkes Quartal gemeldet und mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart die Markterwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie im laufenden Jahr und verwies dabei auf die Zulassungsstudien zu Myositis und multifokaler motorischer Neuropathie (MMN)./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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