TRATON Aktie

40,56EUR 0,72EUR 1,81%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 10:15:01

TRATON Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach detaillierten Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Kursreaktion führe er auf den unerwartet starken Auftragseingang und die nach oben verengte Ausblicksspanne zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der EU-Lkw-Markt zeige trotz höherer Kraftstoffpreise weiterhin eine hohe Widerstandsfähigkeit./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,36 € 		Abst. Kursziel*:
6,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten