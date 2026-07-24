TRATON Aktie
|40,56EUR
|0,72EUR
|1,81%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach detaillierten Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Kursreaktion führe er auf den unerwartet starken Auftragseingang und die nach oben verengte Ausblicksspanne zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der EU-Lkw-Markt zeige trotz höherer Kraftstoffpreise weiterhin eine hohe Widerstandsfähigkeit./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,36 €
|
Abst. Kursziel*:
6,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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