BAT Aktie
|52,92EUR
|-1,22EUR
|-2,25%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Der Tabakkonzern dürfte den Nettoumsatz organisch um 2,7 Prozent gesteigert haben, schrieb Damian McNeela in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Damian McNeela
|
KGV*:
-
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|Freitagshandel in London: FTSE 100 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
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|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,98
|-2,14%
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|14:53
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|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
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