NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Das Bild dürfte sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten kaum geändert haben, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche. Er rechnet mit keinen größeren Überraschungen und mit einem sektorweiten Ergebnisrückgang von zwei Prozent. Bei den Jahresausblicken dürfte sich aber etwas ändern. Es gebe "zwei Geschwindigkeiten" - im Bereich Elektrifizierung und überall anders. Knorr-Bremse gehört zu den mit Blick auf den Quartalsbericht taktisch eher bevorzugten Werten./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 19:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 00:15 / BST



