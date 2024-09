NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Overweight" belassen. Seine bevorzugten Werte im europäischen Investitionsgütersektor seien Alstom, IMI, Kion, Knorr-Bremse, Prysmian, Rotork und Schneider Electric, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestiert diesen vernünftige Bewertungen und Konsensschätzungen. Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse vollziehe unter dem neuen Management gerade eine Trendwende, welche die Margen weiter antreiben sollte. Derweil rät der Experte von Alfa Laval und Siemens Energy ab./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.