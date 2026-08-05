Linde Aktie

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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

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05.08.2026 07:10:50

Linde Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Kursverluste nach diesen Zahlen sollten nur von kurzer Dauer sein, vermutete Sebastian Bray am Dienstagnachmittag. Sie seien Ausdruck zu hoher Erwartungen am Markt. Trotz Margenproblemen bei Lincare seien die Geschäftszahlen "gesund"./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 484,64 		Abst. Kursziel*:
13,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 484,64 		Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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