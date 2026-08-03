Linde Aktie
|419,20EUR
|4,20EUR
|1,01%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 560,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 478,38
|
Abst. Kursziel*:
17,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 478,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
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|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|418,60
|0,87%
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|Philips Neutral
|UBS AG
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|Bernstein Research
|09:51
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|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|PUMA Neutral
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|OMV Underperform
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|Saint-Gobain Buy
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|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
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|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
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