Linde Aktie
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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 559 US-Dollar belassen. Der Gasehersteller und Anlagenbauer habe nunmehr 30 Mal in Folge ein über den Erwartungen liegendes bereinigtes Ergebnis je Aktie gemeldet, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem auch auf die solide kurzfristige Prognose. Allerdings gebe es einige Fragen hinsichtlich der Margen./ck/rob/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 559,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 508,64
|
Abst. Kursziel*:
9,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 477,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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