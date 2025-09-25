L'Oréal Aktie

367,00EUR
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

25.09.2025 15:42:41

LOréal Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat L'Oreal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 407 auf 425 Euro angehoben. Der französische Kosmetikkonzern sei durch seine Innovationsstärke gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen und vom Wachstum des globalen Schönheitsmarktes zu profitieren, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weiteres Potenzial sieht die Expertin insbesondere für die Luxus- und die hochmargige Hautpflegesparte./rob/tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Kaufen
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
DZ BANK
-
Rating jetzt:
Kaufen
368,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
367,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

