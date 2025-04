NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Marktsorgen hinsichtlich des Wachstums der Beauty-Kategorie dürften das besser als erwartet ausgefallene Wachstum im ersten Quartal und vor allem die robuste Geschäftsentwicklung der Sparte Luxe für Erleichterung sorgen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa. Erfreulich sei zudem der vielversprechende Start des Beauty-Anreizprogramms von L'Oreal, das voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf größere Wirkung zeigen werde./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 12:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 12:36 / EDT





