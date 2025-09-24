L'Oréal Aktie

369,80EUR -1,10EUR -0,30%
L'Oréal

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
24.09.2025 14:22:28

LOréal Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent. Damit liegt er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober minimal unter dem Konsens./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
369,50 € 		Abst. Kursziel*:
-7,98%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
369,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,06%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

