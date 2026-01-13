Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach den Indikationen des Reifenherstellers habe er sein Finanzmodell aktualisiert und die Schätzungen für die bereinigten Ergebnisse (Ebit) für 2025 und 2026 leicht angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Michelin Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|07:57
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06:55
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital