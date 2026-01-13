Michelin Aktie

12.01.2026 21:20:11

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach den Indikationen des Reifenherstellers habe er sein Finanzmodell aktualisiert und die Schätzungen für die bereinigten Ergebnisse (Ebit) für 2025 und 2026 leicht angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

12.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Michelin Neutral UBS AG
05.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
