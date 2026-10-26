BNP Paribas Aktie
|85,64EUR
|1,99EUR
|2,38%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 135 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson geht davon aus, dass die Franzosen die Markterwartungen dank besserer Ertragsentwicklung im dritten Quartal übertroffen haben, wie er am Montag schrieb. Er liegt mit seiner Prognose für den Überschuss um etwa 12 Prozent über dem Konsens. Der Experte hebt zudem die historisch relativ niedrige Bewertung hervor, trotz der guten Ertragsentwicklung, besserer Kostenkontrolle und einer Kernkapitalquote von 13 Prozent./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,87 €
|
Abst. Kursziel*:
61,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,31%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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23.10.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
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23.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|85,85
|2,63%
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|14:09
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|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:47
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.