Michelin Aktie
05.03.2026 13:24:23
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Jahresbilanz der Franzosen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.