Michelin Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 13:24:23

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Jahresbilanz der Franzosen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

mehr Nachrichten

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

mehr Analysen
13:24 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Michelin Neutral UBS AG
12.02.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

13:57 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 TRATON Kaufen DZ BANK
13:24 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13:24 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:24 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:24 adidas Outperform Bernstein Research
13:23 Nike Outperform Bernstein Research
13:23 PUMA Outperform Bernstein Research
13:21 Inditex Buy UBS AG
13:20 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13:19 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 Bilfinger Neutral UBS AG
13:15 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:13 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:13 adidas Buy UBS AG
13:12 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13:12 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13:11 TRATON Buy Deutsche Bank AG
13:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13:09 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:09 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
13:07 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
13:07 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Continental Buy Deutsche Bank AG
13:06 Nike Outperform RBC Capital Markets
13:05 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Siemens Outperform Bernstein Research
13:04 DHL Group Neutral UBS AG
13:03 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13:02 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:47 Symrise Buy UBS AG
12:42 Nemetschek Neutral UBS AG
12:24 SAP Buy UBS AG
11:51 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
11:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
11:45 Ströer Outperform Bernstein Research
10:44 Merck Buy UBS AG
10:38 PORR buy Warburg Research
10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
10:03 Dürr Buy Baader Bank
09:50 TRATON Buy Warburg Research
09:48 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:47 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
09:46 KION GROUP Buy Warburg Research
09:45 Aroundtown Buy Warburg Research
09:45 DHL Group Hold Warburg Research
09:40 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen