ArcelorMittal Aktie
|54,90EUR
|0,14EUR
|0,26%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von ArcelorMittal vor dem Quartalsbericht am 5. November den Stempel " Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Dominic O'Kane geht davon aus, dass der Stahlkonzern das Vertrauen in das vierte Quartal stärken kann, wie er am Dienstag schrieb. Er bleibt auch insgesamt von der Anlagestory überzeugt. 2027 rechnet er mit einer operativen Ergebnissteigerung um etwa 35 Prozent. Die Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur als Chance nutzen. O'Kanes Vortum bleibt mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Overweight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,58 €
|
Abst. Kursziel*:
28,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
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|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
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|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|05.10.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|54,90
|0,26%
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|06:57
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|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
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|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
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