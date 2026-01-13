LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach einem Analystencall im Vorfeld der anstehenden 2025er-Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Wesentlich Neues habe es nicht gegeben, schrieb Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch zum Ausblick 2026 sei im Grunde nichts Wesentliches gesagt worden, gleichwohl blieben die Äußerungen zu billigen Importen aus Asien nach Europa problematisch./mis/rob/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.