MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken operativen Gewinnes im Schlussquartal habe das Unternehmen im Gesamtjahr die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Die nach vor gerichteten Prognosen des Finanzkonzerns seien von Vorsicht geprägt./rob/bek/ag



