HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 88 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem unerwartet starken Jahr 2024 dürfte sich das organische Wachstum des IT-Dienstleisters im laufenden Jahr verlangsamen, während der Markt mit einer Beschleunigung rechne, schrieb Analyst Nay Soe Naing in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das neue Kursziel rechtfertigte er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts um ein Jahr in die Zukunft./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.