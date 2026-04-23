NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer "echten positiven Überraschung". Allerdings werde der organische Zuwachs größtenteils durch starke Währungseffekte aufgezehrt./ck/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:47 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.