Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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23.04.2026 11:36:27

Nestlé Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer "echten positiven Überraschung". Allerdings werde der organische Zuwachs größtenteils durch starke Währungseffekte aufgezehrt./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:47 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
80,22 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,75%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
79,99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,49%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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