Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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01.07.2026 08:42:10

Nordex Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 29. Juli dürften eine positive Überraschung beim Projekt-Auftragseingang belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch beim Konzernumsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sieht er sich über den Konsensschätzungen. Ein gutes Abschneiden könnte Nordex die Möglichkeit geben, die Jahresziele anzuheben - wegen des wichtigen zweiten Halbjahrs aber ähnlich wie im vergangenen Jahr wohl erst mit den Drittquartalszahlen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,42 € 		Abst. Kursziel*:
31,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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