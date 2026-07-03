Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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03.07.2026 06:07:03

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres starkes Quartal des Windturbinenherstellers belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Höhere Auslieferungsvolumina sollten zu einer Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal führen. Beim Auftragseingang erwartet Hesse eine deutliche Erholung im Vergleich zum Jahresauftakt. Der deutsche Netzausbau bleibe ein Unsicherheitsfaktor. Doch die regen Auktionsaktivitäten und die sich verbessernde Dynamik in den USA stärkten das Vertrauen in die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,32 € 		Abst. Kursziel*:
25,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,47%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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