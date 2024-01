ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Anlässlich positiver Studiendaten zum Krebsmittel Scemblix erinnerte Analyst Colin White in einer am Montag vorliegenden Studie daran, dass der Schweizer Pharmakonzern für den Fall einer erfolgreichen Erstlinientherapie zur Behandlung einer bestimmten Art von Blutkrebs im November ein kommerzielles Potenzial von mehr als zwei Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt habe. Dies decke sich mit der Konsensschätzung von 2,2 Milliarden Dollar bis 2032. White rechnet hingegen nur mit einer Milliarde Dollar./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 07:37 / GMT





