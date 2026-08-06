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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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06.08.2026 07:14:13

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Denn die geschäftlichen Perspektiven deuteten auf eine Abschwächung im zweiten Halbjahr hin. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmmittel dies unter anderen mit Nachahmerpräparaten in Kanada und Brasilien begründet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39,09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
294,30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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