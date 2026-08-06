ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Denn die geschäftlichen Perspektiven deuteten auf eine Abschwächung im zweiten Halbjahr hin. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmmittel dies unter anderen mit Nachahmerpräparaten in Kanada und Brasilien begründet./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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