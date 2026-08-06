Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Denn die geschäftlichen Perspektiven deuteten auf eine Abschwächung im zweiten Halbjahr hin. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmmittel dies unter anderen mit Nachahmerpräparaten in Kanada und Brasilien begründet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
294,30 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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