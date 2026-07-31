Redcare Pharmacy Aktie
|63,45EUR
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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen für das zweite Quartal von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dabei seien die Erwartungen für die bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) deutlich übertroffen worden, schrieb Yannik Siering in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe aber an Kostenkontrolle gelegen und weniger als der Bruttomarge./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
116,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,00 €
|
Abst. Kursziel*:
81,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82,82%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
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